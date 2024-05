Autovelox l’uomo accusato di essere Fleximan | Non sia contentino preelettorale

(Di lunedì 27 maggio 2024) (Adnkronos) – Per i più è un eroe, per molti altri un malfattore. Ma Enrico Mantoan, il 42enne padovano indagato con l'accusa diil '' di aver, cioè, danneggiato cinque rilevatori, ribadisce la battaglia contro i dispositivi per il controllo della velocità, "strumenti per fare cassa". Oggi, alla vigilia della pubblicazione in Gazzetta del L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. .

(Adnkronos) – Per i più è un eroe, per molti altri un malfattore. Ma Enrico Mantoan, il 42enne padovano indagato con l'accusa di essere il ' Fleximan ' di aver, cioè, danneggiato cinque rilevatori, ribadisce la battaglia contro i dispositivi per il controllo della velocità, "strumenti per fare ... periodicodaily

Le sue parole alla vigilia della pubblicazione delle nuove regole sulla Gazzetta Ufficiale Per i più è un eroe, per molti altri un malfattore. Ma Enrico Mantoan, il 42enne padovano indagato con l'accusa di essere il ' Fleximan ' di aver, cioè, danneggiato cinque rilevatori, ribadisce la battaglia ... sbircialanotizia

Stretta sugli Autovelox-trappola, nuove regole sulla velocità e i limiti in città - Stretta sugli autovelox-trappola, nuove regole sulla velocità e i limiti in città - Da domani 28 maggio in vigore il decreto: i tratti di strada dovranno essere individuati dal prefetto e viene fissata una distanza minima tra un apparecchio e l’altro ... lanuovasardegna

Codice della strada: autovelox, decreto in Gazzetta Ufficiale. Cosa cambia - Codice della strada: autovelox, decreto in Gazzetta Ufficiale. Cosa cambia - E' in arrivo la stretta sugli autovelox. Il decreto del Ministero delle Infrastrutture che disciplina le modalita' di collocazione e uso degli autovelox sarà pubblicato domani 28 maggio 2024 in Gazzet ... firenzepost

Nuove regole sugli autovelox: in pubblicazione domani il decreto che cambia le norme - Nuove regole sugli autovelox: in pubblicazione domani il decreto che cambia le norme - Lo fa sapere il Ministero delle Infrastrutture. Il provvedimento, fortemente voluto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, prevede che i tratti di strada su cui gli autovelox potranno essere ... varesenoi