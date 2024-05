(Di lunedì 27 maggio 2024) Le sue parole alla vigilia della pubblicazione delle nuove regole sulla Gazzetta Ufficiale Per i più è un eroe, per molti altri un malfattore. Ma Enrico Mantoan, il 42enne padovano indagato con l'accusa diil '' di aver, cioè, danneggiato cinque rilevatori, ribadisce la battaglia contro i dispositivi per il controllo della velocità, "strumenti .

Manca chiarezza normativa sugli autovelox stradali in Italia. Dopo la sentenza della Corte di Cassazione che ha accolto l’impugnazione di un avvocato di Treviso, la situazione appare caotica. Il legale, da automobilista, aveva ricevuto una sanzione per aver viaggiato a 97 chilometri orari dove il ... velvetmag

(Adnkronos) – Per i più è un eroe, per molti altri un malfattore. Ma Enrico Mantoan, il 42enne padovano indagato con l'accusa di essere il ' Fleximan ' di aver, cioè, danneggiato cinque rilevatori, ribadisce la battaglia contro i dispositivi per il controllo della velocità, "strumenti per fare ... periodicodaily

Autovelox, l'uomo accusato di essere Fleximan: "Non sia contentino preelettorale" - autovelox, l'uomo accusato di essere Fleximan: "Non sia contentino preelettorale" - Oggi, alla vigilia della pubblicazione in Gazzetta del decreto autovelox, commenta così all'Adnkronos il provvedimento: "E' importante che le istituzioni si siano messe al lavoro su un tema così ... reggiotv

Targa oscurata con adesivi Trucco pericoloso: cosa si rischia in Italia - Targa oscurata con adesivi Trucco pericoloso: cosa si rischia in Italia - Tale escamotage, che dovrebbe essere in grado di riflettere la luce dei dispositivi degli autovelox rendendo la targa illeggibile, è diventato in un batter d’occhio un argomento caldo. Stando alla ... virgilio

Nuove regole per l'utilizzo degli autovelox: domani la pubblicazione del Decreto Interministeriale - Nuove regole per l'utilizzo degli autovelox: domani la pubblicazione del Decreto Interministeriale - Il decreto stabilisce che i tratti di strada su cui potranno essere utilizzati gli autovelox dovranno essere individuati con un provvedimento del prefetto. Questi tratti dovranno essere segnalati ... giornaledipuglia