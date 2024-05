Il testo, cavallo di battaglia di Salvini, sarà pubblicato in Gazzetta martedì: sarà solo il prefetto a decidere dove collocarli, novità sui limiti e sulla disposizione dei cartelli in strada repubblica

Decreto Autovelox, ecco quando entreranno in vigore le nuove regole: limiti e cartelli, cosa cambia - decreto autovelox, ecco quando entreranno in vigore le nuove regole: limiti e cartelli, cosa cambia - Da domani, 28 maggio 2024, il nuovo decreto autovelox sarà legge con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. L'entrata in vigore delle nuove misure, invece, è prevista non ... ilmessaggero

Autovelox, ecco il decreto che cambia le regole: dai limiti in città alle multe e lo stop alle «trappole» per i Comuni - autovelox, ecco il decreto che cambia le regole: dai limiti in città alle multe e lo stop alle «trappole» per i Comuni - autovelox, ecco il nuovo decreto che cambia le regole. «Ho firmato il mese scorso il decreto che verrà pubblicato in gazzetta ufficiale il 28 di questo mese e sarà ... leggo

La stretta sugli autovelox di Salvini diventa legge: quando entra in vigore e che cosa cambia - La stretta sugli autovelox di Salvini diventa legge: quando entra in vigore e che cosa cambia - Il decreto che introduce regole più stringenti sui limiti e sulla segnalazione degli autovelox sarà presto legge ... fanpage