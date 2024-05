Autovelox arrivano le nuove regole L’avvocato | Sulle multe ecco cosa consiglio ai sindaci

(Di lunedì 27 maggio 2024) Roma, 27 maggio 2024 -: arriva il decreto Salvini che introduce, disciplinando collocazione e uso degli strumenti elettronici al centro delle polemiche per leillegittime. Ma da quanto trapela, il nodo omologazione-approvazione non potrà essere risolto da questo testo che è attuativo, la legge risale al 2010, lo stesso ministro dei Trasporti ha sottolineato l’attesa lunga 14 anni., domani il decreto nella Gazzetta Ufficiale Lo stesso Salvini nei giorni scorsi aveva anticipato che il testo sarà pubblicato domani 28 maggio nella Gazzetta Ufficiale. La novità più rilevante, come aveva anticipato nei giorni a Qn.net Giandomenico Protospataro, già dirigente della Polizia stradale, è che d’ora in poi spetterà ai prefetti l’intera programmazione delle installazioni, sia mobili che fisse.

Autovelox non omologati sospesi a Trieste: il Comune applica la sentenza della Corte di Cassazione - Nelle scorse settimane anche il Comune di Muggia ha sospeso l'impiego di autovelox per lo stesso motivo.

