Autovelox addio ai bancomat delle strade ecco le nuove norme

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 27 maggio 2024) Salvini ufficializza la pubblicazione domani in Gazzetta del decreto che fissa i 'paletti' per questi dispositivi: no a 'trappole' per gli automobilisti "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: domani, martedì 28 maggio, viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale - e diventa legge - il decreto voluto dal ministeroInfrastrutture e dei Trasporti che mette .