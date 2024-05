Automobili – Ecobonus anche per l’usatoil commento dell’esperto | Impatto positivo sull’ambiente e sulla sicurezza stradale

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo un lungo periodo d’attesa sono finalmente disponibili i nuovi incentivi per le auto, con cui gli italiani avranno la possibilità di sostituire i veicoli vecchi e inquinanti. L’importo degli incentivi varia a seconda dell’auto che si vuole acquistare, se nuova o usata, ma puòessere una motivazione per passare a veicoli più ecologici. Per quanto riguarda le auto usate lo sconto è pari a 2mila euro per chi acquisterà una macchina Euro 6 con emissioni fino a 160g/km e di valore fino a 25 mila euro a fronte della rottamazione di un mezzo fino a Euro 4. Dato che per questa iniziativa sono stati stanziati 20 milioni, si stima che potranno beneficiarne 10 mila persone.per l’usato, l’esperto: “I veicoli EURO6 sono più efficienti in termini di consumo di carburante, ma sonopiù sicuri da guidare“ Matas Buzelis, esperto del settorestico e Head of Communications di carVertical (società leader nella raccolta di dati per il settorestico), spiega che la proposta è promettente, in quanto i modelli di auto usate più ecologiche potrebbero diventare significativamente più accessibili rottamando i veicoli più vecchi: “i proprietari di auto più restii a comprare un veicolo recente possono convincersi che scegliere soluzioni meno inquinanti sia la scelta giusta – afferma – Questo potrebbe avere unnon soloma, in quanto i veicoli EURO6 sono più efficienti in termini di consumo di carburante, ma sonopiù sicuri da guidare”.