Auto elettriche così la cinese Catl prova a mitigare i dazi

(Di lunedì 27 maggio 2024) Mentre gli Stati Uniti e l’Ue si stanno attrezzando per proteggere e stimolare i propri settori industriali nel contesto della transizione ai veicoli elettrici (EV) con l’imposizione die tariffe commerciali (al 100% per gli Usa, mentre si attende la risposta da Bruxelles), i grandi player cinesi non stanno a guardare e cercano di ricorrere ai ripari. A fare da apripista, principale produttore mondiale di batterie al litio e già fornitore delle grandi casemobilistiche cinesi e occidentali. Nei primi mesi di quest’anno, l’azienda con sede a Ningde ha già registrato oltre il 50% delle batterie installate sul mercato, seguita a ruota dal rivale – e cliente – Byd con poco più del 18%. Ed è proprio la crescente concorrenza interna, con la ripresa consistente delle vendite di EV in Cina, a spingere l’azienda a guardare anche altrove.