Authority vigilanza sport Abodi | Eventuali modifiche non tradiscano lo spirito della norma

(Di lunedì 27 maggio 2024) “Ho cercato di dare un contributo che poi è rimesso alla volontà del Parlamento. Nell’ambitoconversione potrebbero esserci anche dei supporti, consigli e contributi in grado di dare ulteriori miglioramenti. Il Governo non è interessato a fare nomine, ma è interessato a contribuire a cambiare registro: spero che questo sia percepito soprattutto dagli interessati finali, il pubblico e gli investitori che cercano garanzie all’interno di un sistema”. Lo ha detto il Ministro per loe i Giovani, Andreanel corsopuntata n.733 de ‘La Politica nel Pallone’ di Emilio Mancuso, su Rai GR Parlamento, parlandoCommissione sul controllo dei conti dei club professionistici prevista nel decreto che dovrà ora essere convertito in legge.