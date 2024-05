Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza: le foto «al naturale» che raccontano l'amore - aurora ramazzotti e Goffredo Cerza: le foto «al naturale» che raccontano l'amore - La conduttrice e influencer ha postato su Instagram una mini serie di immagini senza filtri, scattate dal fratellino Gabrio, che la ritraggono fra le braccia del compagno ... vanityfair

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, le foto in costume costano caro: «Divorati dalle zanzare» - aurora ramazzotti e Goffredo Cerza, le foto in costume costano caro: «Divorati dalle zanzare» - Cosa non si farebbe per amore Lo sa bene aurora ramazzotti, che si è lasciata immortalare in bikini su un prato insieme al compagno Goffredo Cerza, nonostante ci fosse in atto ... ilmattino

Aurora Ramazzotti, le foto estive al naturale insieme al fidanzato Goffredo Cerza - aurora ramazzotti, le foto estive al naturale insieme al fidanzato Goffredo Cerza - aurora ramazzotti e il fidanzato Goffredo Cerza hanno trascorso un weekend insieme ai fratelli dell’influencer: in questo prima weekend d’estate, la coppia si è fatta scattare diverse foto dove si ... fanpage