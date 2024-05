Auditel analisi degli ascolti tv di | Domenica In Verissimo e Da noi a Ruota Libera | Domenica 26 maggio 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Come sono andati glitv dei programmi andati in onda nella mattinata e nel pomeriggio di ieri,26? Ecco i datiin merito all’tv di: Citofonare Rai2,In,e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.tv diIn del 26: Silvia Toffanin e Mara Venier A causa di un’agitazione Nielsen i datidei programmi di26e lunedì 27 subiranno un ritardo. Saranno disponibili le fasce e i dati Warner Bros. Discovery. Appena saranno resi pubblici i dati l’articolo verrà aggiornato. La protesta Continua la protesta dei lavoratori e le lavoratrici del gruppo Nielsen Media Italy, che da 40 anni misura i dati, contro l’esternalizzazione, per il mantenimento dei posti e delle professionalità.

Ascolti 26 maggio, Isola dei Famosi e altri programmi: dati saltano per sciopero - ascolti 26 maggio, Isola dei Famosi e altri programmi: dati saltano per sciopero - ascolti di ieri non verranno pubblicati a causa di uno sciopero Come tutte le mattine alle 10 in punto c’è sempre grande attesa per scoprire come sono andati gli ascolti dei vari programmi del giorno ... msn

Ascolti tv domenica 26 maggio: Carosello Carosone, Isola dei Famosi 2024, Report - ascolti tv domenica 26 maggio: Carosello Carosone, Isola dei Famosi 2024, Report - ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, domenica 26 maggio 2024 Su Rai 1 è andato in onda Carosello Carosone. Su Rai 3 Report. Su Rete 4 Zona bianca. Su Canale 5 Isola ... tpi

Ascolti tv, L’isola dei Famosi su Canale 5, la Rai punta su Carosone: chi ha vinto - ascolti tv, L’isola dei Famosi su Canale 5, la Rai punta su Carosone: chi ha vinto - ascolti tv domenica 26 maggio 2024, chi ha vinto la gara degli ascolti televisivi Sfida Rai Mediaset, com'è andata. ilcorrieredellacitta