Attraversa la via Emilia e viene investita da due auto | grave donna

(Di lunedì 27 maggio 2024) Casalpusterlengo (Lodi), 27 maggio 2024 –la viada due, è. Traumi importanti per unarimasta coinvolta in un incidente stradale intorno alle 14 circa del 27 maggio 2024. La ricostruzione della dinamica è al vaglio della polizia locale, impegnata per i rilievi di rito e la gestione della viabilità. Da una prima ricostruzione dell’accaduto, sembra che l’interessata, di 55 anni, stessendo a piedi via Garibaldi, vicino all’incrocio con via Matteotti, la strada che porta alla stazione ferroviaria. Quindi è avvenuto l’investimento. In quei terribili istanti, lasarebbe stata colpita anche da una secondadi passaggio. Ora gli agenti cercheranno di chiarire i movimenti della malcapitata e dei conducenti, per stabilire le eventuali responsabilità.