Attore serie General Hospital ucciso durante un furto

Napoli, 14 maggio 2024 – Accoltellato in casa durante una lite tra ucraini. È stato Ucciso così il 37enne di origine Ucraina trovo senza vita a Castellammare di Stabia, nel Napoletano. Fermato un sospettato: è un suo connazionale. È accaduto poco prima dell'alba di oggi in via Santa Caterina, ... quotidiano