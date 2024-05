Attentati della Russia contro la Nato L' avvertimento del terrore dalla Lituania | GUARDA

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 27 maggio 2024) Lavuole organizzareterroristici all'interno di Paesi. È l'lanciato dal ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, arrivando al Consiglio Esteri dell'Unione europea. "Si reagisce aiutando l'Ucraina a vincere la guerra, questo è il modo di fermare la: abbandonando la nostra paura di reagireMosca", ha aggiunto. Le sue parole infiammano il dibattito in Europa. Ieri Giorgia Meloni ha invitato alla prudenza Jens Stoltenberg, dopo che il segretario generaleha auspicato che gli alleati tolgano il divieto a Kiev di utilizzare le armi inviate dall'Occidente per colpire obiettivi in territorio russo.