Attacco di precisione Morte a Rafah - la versione di Israele e le pesanti accuse

(Di lunedì 27 maggio 2024) Il bilancio delle vittime dell'israeliano alla tendopoli di Tal as-Sultan, a, è salito a 40 morti. I numeri sono forniti dall'agenzia di stampa palestinese Wafa, che cita fonti locali e spiega che la maggior parte delle vittime sono donne e bambini. L'agenzia ha in particolare citato la Mezzaluna Rossa Palestinese (Prcs) che ha riferito che molte delle persone all'interno delle tende sono state “bruciate vive”. La Prcs ha sottolineato che gli ospedali della zona “non sono in grado di gestire il gran numero di vittime dovuto alla deliberata distruzione del sistema sanitario di Gaza da parte dell'occupazione israeliana”. Fonti locali hanno inoltre riferito all'agenzia che almeno otto missili hanno colpito la tendopoli, recentemente allestita vicino ad un magazzino dell'Unrwa.

