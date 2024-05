Attacco dell’Ucraina con i droni in Russia | colpite Livny e una stazione radar a Orsk

(Di lunedì 27 maggio 2024) Uncon diversikamikaze in territorio russo, anche in profondità. Mentre le dichiarazioni del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sulla necessità di togliere il divieto di usare armi occidentali per colpire inspaccano la politica europea, l’Ucraina – come fatto notare da Il Fatto Quotidiano – colpisce già oltre confine. È accaduto anche nella notte tra domenica e lunedì, con raid su. La differenza tra quanto accade ora e i propositi del numero uno della Nato è però sostanziale: al momento Kiev usa solo armi auto-prodotte per colpire in, come nelle scorse ore. Gli ultimi attacchi sono stati rivendicati dalla stessa intelligence ucraina. In particolare il volo di un drone che ha coperto una distanza di oltre 1.

