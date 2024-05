Atletica ufficializzati altri 12 pass olimpici nominali | Iapichino Furlani e Fabbri volano a Parigi 2024

(Di lunedì 27 maggio 2024) Diventano 300 gli azzurri qualificati a: questa sera sono statidal CONI12nell’, disciplina che sale così ad un totale di 35 carte olimpiche, delle quali 18 assegnate agli atleti e 17 in maniera non nominale. In tutto la spedizione italiana copre al momento 28 sport con 156 uomini e 144 donne. Diventano ufficiali questa sera le partecipazioni alle Olimpiadi di Leonardoe Zane Weir nel getto del peso, di Larissae Mattianel salto in lungo e di Andy Diaz nel triplo. A questi si aggiungono Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli, Catalin Tecuceanu negli 800, Alessandro Sibilio ed Ayomide Folorunso nei 400 ostacoli, Zaynab Dosso nei 100, Francesco Fortunato nella 20 km di marcia e Yemaneberhan Crippa nella maratona.

Patti, un milione per ultimare lo stadio “Gepy Faranda”: ufficializzati i nuovi fondi - Patti, un milione per ultimare lo stadio “Gepy Faranda”: ufficializzati i nuovi fondi - Mentre procedono gli interventi di posa del manto in erba sintetica, l’amministrazione comunale ha annunciato l’intercettazione di un finanziamento di ... messina.gazzettadelsud

Anche un’altra strada porterebbe il Torino in Europa - Anche un’altra strada porterebbe il Torino in Europa - La Fiorentina che vince la Conference League e arriva all’8° posto in campionato non è l’unica strada che porterebbe il Torino agli spareggi per la Conference ... torinogranata

Elezioni Boni, Cappelletti e Gori. Ecco le liste di supporto ai candidati - Elezioni Boni, Cappelletti e Gori. Ecco le liste di supporto ai candidati - Tanto che, a un certo punto, sono emersi anche altri nomi possibili da mettere in campo. Tra questi l’ex assessore regionale Gianni Salvadori, Tiziano Lepri - già vicepresidente ed assessore al ... lanazione