Atletica altri qualificati alle Olimpiadi di Parigi 2024 | l’Italia supera quota 300

(Di lunedì 27 maggio 2024)Team raggiunge la momentaneadi 300 atleti. Si infoltisce, infatti, la Nazionale diche prenderà parte ai Giochi Olimpici. Volano aLeonardo Fabbri, vice campione del mondo, e Zane Weir, che gareggeranno nel getto del peso. Pass individuale anche per due giovani stelle del salto in lungo, Larissa Iapichino e Mattia Furlani. TUTTI GLI ITALIANIRappresenteràai Giochi nella gara di salto triplo Andy Diaz, mentre a correre i 110 ostacoli con il tricolore sul petto sarà Lorenzo Simonelli. Qualificazione conquistata, poi, da Catalin Tecuceanu negli 800 metri e da Alessandro Sibilio nei 400 ostacoli. Per chiudere, Zaynab Dosso farà i 100 metri, Ayomide Folorunso i 400 ostacoli, Francesco Fortunato la 20 km di marcia e Yemaneberhan Crippa la maratona.

