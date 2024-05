Atalanta riceverà la medaglia d’oro Città di Bergamo

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) L’ladelladi. La Giunta del Comune diha appena approvato la delibera che formalizza il riconoscimento e la consegna avverrà venerdì 31 maggio nell’Aula Consiliare di Palazzo Frizzoni, in occasione di un Consiglio Comunale straordinario. Queste le parole del Sindaco di, Giorgio Gori: “La scelta di conferire la massima onorificenza civica all’è suggerita dal cuore e dalla riconoscenza verso una squadra che ci ha riempiti di orgoglio“. Tradizionalmente, le civiche benemerenze e le medagliedellavengono riconosciute a fine anno: il Comune ha deciso di anticipare la consegna dell’onorificenza, con una decisione dettata dallo strepitoso successo sportivo conseguito la scorsa settimana a Dublino con la vittoria dell’Europa League e per far coincidere la consegna con il giorno dei festeggiamenti, affiancando la celebrazione istituzionale alla festa del popolo atalantino prevista per la sera stessa.