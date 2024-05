Atalanta è qui la festa | la coppa ora è a casa sua e l’abbraccio del Gewiss è simbolo di unione

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bergamo. Quando è stata portata in campo, tutto ilStadium si è fermato per qualche secondo. “Allora è vero, non è un sogno”, potrebbero aver pensato i già numerosi presenti vedendo i trofeo dell’Europa League entrare sul terreno di gioco ed essere posizionato a bordocampo all’inizio delle fasi di riscaldamento. Tutti la volevano fotografare, tutti la guardavano con occhi per certi versi increduli. Perché quando si realizza qualcosa di questo tipo è anche lecito chiedersi se tutto sia reale. Sì, è tutto vero. Laè arrivata asua, a Bergamo, alStadium, dove si può ipotizzare resterà una volta che verrà completato il museo sotto la nuova Curva Sud. La gente di Bergamo l’ha potuta vedere piuttosto da vicino, come del resto (di nuovo) i giocatori che per gli scorsi quattro giorni se la sono coccolata e abbracciata.