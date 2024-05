Atalanta | chi è Francesco Rossi il terzo portiere protagonista contro il Torino

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bergamo, 27 maggio – Nel calcio dove non esistono solo campioni famosi, con ingaggi milionari, ci sono storie che meritano di essere raccontate. Come quella di, il 33ennelecchese che da 8 anni ricopre il ruolo dinell’. Ieri Il tecnico Gasperini lo ha schierato nei cinque minuti finali, per dargli una giusta e meritata passerella: la curva Nord lo ha accolto all’ingresso con un’ovazione e poi con il coro ‘Salta con noi’, cui è seguita un’altra ovazione quando al novantesimo ha salvato l’imbattibilità della porta nerazzurra con una grandiosa respinta su Sanabria. La sua vicenda atalantina Peraltro per, uomo fondamentale in allenamento e nello spogliatoio, si tratta della seconda presenza stagionale: a dicembre Gasp lo aveva fatto esordire in Europa League nella trasferta in Polonia sul campo del Rakow, facendolo giocare nei cinque minuti finali.