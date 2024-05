Asus Republic of Gamers rivoluziona il mondo dei mouse gaming con ROG Keris II Ace

(Di lunedì 27 maggio 2024) . Controllo assoluto, eccellente ergonomia, massima efficacia in game, per offriree ad ogni player prestazioni da vero proROGII Ace è ildasuper leggero e confortevole: pesa solo 54 grammi ed è dotato di una scocca ergonomica testata e approvata dai pro player degli FPS. Sensore ottico ROG Aimpoint Pro: offre fino a 42.000 dpi con una deviazione inferiore all’1%, garantendo una precisione assoluta nel mirare e colpire. ROG Polling Rate Booster: un dongle che può essere collegato al PC per aumentare la frequenza di polling fino a 4000 Hz in modalità wireless e fino a 8000 Hz in modalità cablata. Dettagli sul nuovoROGII Aceof(ROG) ha annunciato la disponibilità in Italia del ROGII Ace, il nuovodadella linea “Ace” progettato specificamente per gli eSports.

