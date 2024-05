Assunzioni in Emilia Romagna mille posti di lavoro a Conserve Italia | i profili richiesti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Bologna, 27 maggio 2024 -, leader innella trasformazione alimentare, assume. Il gruppo cooperativo, con sede a San Lazzaro di Savena, è alla ricerca di circa 1.350 lavoratori stagionali che saranno impegnati tra la seconda metà di luglio e la fine di settembre negli stabilimenti del Gruppo cooperativo, per le attività di trasformazione del pomodoro da industria. In particolare, si tratta di 500 addetti per il sito di Pomposa (Ferrara), 200 per quelli di Ravarino (Modena) e XII Morelli (Ferrara), 200 per Albinia (Grosseto) e 450 per Mesagne (Brindisi). In questi siti produttivi si lavora il pomodoro conferito dai soci agricoltori delle cooperative locali, materia prima con cui si realizzano prodotti commercializzati ine in oltre 70 Paesi con i marchi Valfrutta, Cirio, Jolly Colombani e Pomodorissimo – Santarosa (in licenza), oltre che con la marca del distributore.