Assunzioni 2024 da GPS sostegno I fascia Pronto il decreto | come funzionerà SPECIALE con Cozzetto Anief LIVE Lunedì 28 maggio alle 13 | 00

Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia: da domani le domande. Oggi il Ministero presenta la piattaforma ai sindacati - Aggiornamento graduatorie ATA terza fascia: da domani le domande. Oggi il Ministero presenta la piattaforma ai sindacati - Sindacati convocati da Ministero per oggi, 27 maggio, alle 14.30, per la presentazione della piattaforma attraverso la quale si inviano le domande di aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fasci ... orizzontescuola

Via al concorso ATA terza fascia 2024: come candidarsi e quando scade - Via al concorso ATA terza fascia 2024: come candidarsi e quando scade - Scopri come candidarti per le figure previste dal bando per personale ATA 2024, quali sono i requisiti e le scadenze per inviare la domanda. quifinanza

Diplomandi del 2024 ITP esclusi da GPS seconda fascia. Ma potrebbero conseguire i primi 30 CFU e partecipare al concorso d’autunno - Diplomandi del 2024 ITP esclusi da GPS seconda fascia. Ma potrebbero conseguire i primi 30 CFU e partecipare al concorso d’autunno - Lo "strano caso" dei diplomandi 2023/24: potranno partecipare al concorso, abilitarsi ma non inserirsi nelle GPS 2024/26. orizzontescuola