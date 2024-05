(Di lunedì 27 maggio 2024) Tempo scaduto per i percettori dell'diche non si sono ancora recati dai servizi sociali nei lorodi residenza. A giugno si vedranno sospendere il beneficio. Chi ha.

Corso online di 15 ore per imparare a utilizzare la comunicazione Aumentativa Alternativa (CAA) e favorire la comunicazione e l'apprendimento di tutti gli alunni: strumenti pratici, schede operative e attività per l'inclusione. Accreditato MIM (15 ore), acquistabile con bonifico bancario, ... orizzontescuola

Tempo scaduto per i percettori dell' Assegno di inclusione che non si sono ancora recati dai servizi sociali nei loro Comuni di residenza. A giugno si vedranno sospendere il beneficio. Chi ha... ilmessaggero

Assegno di inclusione, pagamenti a rischio: Comuni in ritardo su 300mila famiglie. Importi e date utili - Assegno di inclusione, pagamenti a rischio: comuni in ritardo su 300mila famiglie. Importi e date utili - Tornando all'Assegno di inclusione, le revoche colpiranno soprattutto al Sud. Le maggiori criticità si riscontrano, infatti, in Campania e Sicilia, ovvero nelle due regioni che accolgono il maggior ... ilmattino

Macerata, inclusione negata: “Niente gita a Parigi per mia figlia disabile” - Macerata, inclusione negata: “Niente gita a Parigi per mia figlia disabile” - Poi ha aggiunto che il Comune avrebbe comunque pagato, se io avessi fatto la convenzione con la coop. Ma allora non era un problema di soldi, la verità è che Vannacci regna sovrano. Si fa la festa ... ilrestodelcarlino

Diritti civili e parità di genere: lo sport come strumento di inclusione. - Diritti civili e parità di genere: lo sport come strumento di inclusione. - Si è svolto alle h. 18.00 di oggi, domenica 26 maggio, presso la sede del comitato Antonio Gengaro Sindaco sita in Piazza Libertà ad Avellino, un convegno dal titolo “Sport e inclusione: un viaggio ... irpinia24