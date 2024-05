Assassin’s Creed Shadows includerà una richiesta molto attesa dai fan suggerisce Ubisoft

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 27 maggio 2024)ha pubblicato un nuovo messaggio dove ha anticipato l’arrivo all’interno didi “una funzione” dai fan, senza però condividere informazioni più precise a riguardo. Difatti come leggiamo su GamingBolt, il publisher francese ha condiviso nelle scorse settimane il trailer di annuncio dicon data d’uscita, e sebbene non abbia mostrato il gameplay ha rivelato successivamente che questo nuovo capitolo della serie godrà di due personaggi giocabili, Naoe e Yasuke, di un sistema di stagioni in grado di influenzare la mappa, una maggiore enfasi sulla furtività, un nascondiglio personalizzabile e tanto tanto altro ancora. Ma non contenta di tutte queste informazioni,ha condiviso di recente un nuovo cinguettio su X (Twitter) dove ha rivelato di aver deciso di “cancellare alcune delle vostre richieste più desiderate, ma non abbiamo ancora finito” dal trailer di presentazione di