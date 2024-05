Ascolti TV Isola dei Famosi 2024 | la barca continua ad affondare anche nell’undicesima puntata del 26 maggio ecco i dati auditel

(Di lunedì 27 maggio 2024)TV: quanto ha totalizzato l' undicesimade L’deiandata in onda domenica 26a seguire idel prime time di ieri.dei: undicesimadel 26Gliverranno diramati in questi giorni a causa di uno sciopero. Tuttavia, Davideha diramato ie per Luxuria e l'deinon vi è alcuna ripresa: . share è pari al 12.83%, 19.61% invece per la rete ammiraglia di Casa Rai. Mancata rilevazione dei palinsesti. ?A causa di uno sciopero Nielsen non saranno rilasciati i palinsesti delle giornate di domenica 26 e lunedì 27. — Giuseppe Candela (@GiusCandela) May 27,delle puntate Prima: 2.602.000 telespettatori con 19,98% di share Seconda: 2.

Domenica 26 maggio offre agli spettatori possibilità di scelta tra film, reality e talk televisivi. In particolare va in onda su Canale 5 una nuova puntata del l’Isola dei Famosi , con la conduzione di Vladimir Luxuria. La finale del reality in Honduras è sempre più vicina e i rapporti trai ... dilei

Elettra Lamborghini ospite stasera da Cattelan, chi è l'ereditiera Età, carriera, figli, marito, dove vive, orientamento sessuale e l'adozione - Elettra Lamborghini ospite stasera da Cattelan, chi è l'ereditiera Età, carriera, figli, marito, dove vive, orientamento sessuale e l'adozione - Elettra Lamborghini stasera sarà ospite da Cattelan nel programma "Da vicino nessuno è normale" in onda su Rai 2. Oltre a lei nella seconda puntata anche Angelina ... ilmessaggero

Ascolti tv dati Auditel domenica 26 maggio con Carosello Carosone che batte L'Isola dei Famosi e Report - ascolti tv dati Auditel domenica 26 maggio con Carosello Carosone che batte L'Isola dei famosi e Report - Auditel è una srl le cui quote appartengono alle varie emittenti. Fotografa, minuto per minuto, l’intera offerta televisiva tramite il monitoraggio di 16.100 famiglie, rappresentative dell’intera ... notizie.virgilio

Ascolti 26 maggio, Isola dei Famosi e altri programmi: dati saltano per sciopero - ascolti 26 maggio, Isola dei famosi e altri programmi: dati saltano per sciopero - ascolti di ieri non verranno pubblicati a causa di uno sciopero Come tutte le mattine alle 10 in punto c'è sempre grande attesa per scoprire come sono ... lanostratv