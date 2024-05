Ascolti TV | Domenica 26 Maggio 2024 Rai1 prende il largo tra le 20 30 e 22 30 con il 19 61% Canale5 si ferma al 12 83%

(Di lunedì 27 maggio 2024) Luxuria A causa di un’agitazione Nielsen i dati auditel dei programmi di26e lunedì 27 subiranno un ritardo. Saranno disponibili le fasce e i dati Warner Bros. Discovery. Nella serata di ieri,26, suCarosello Carosone in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. SuL’Isola dei Famosi ha ottenuto un a.m. di .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto .000 spettatori (%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato .000 spettatori (%). Su Italia1 la prima visione de La Guerra di Domani ha collezionato .000 spettatori con il % di share. Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video .000 spettatori con il % (anteprima a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca viene visto da .000 spettatori con il % di share.

Luxuria Nella serata di ieri, Domenica 26 Maggio 2024 , su Rai1 Carosello Carosone in replica ha conquistato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 L’Isola dei Famosi ha ottenuto un a.m. di .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto .000 spettatori (%) e 9-1-1: Lone ... davidemaggio

20 volte Piazza di Siena: con il Carosello del San Raffaele Viterbo in campo il binomio vincente tra sport e inclusione - 20 volte Piazza di Siena: con il Carosello del San Raffaele Viterbo in campo il binomio vincente tra sport e inclusione - Protagonisti ancora una volta, in sella ai biondi Haflinger, i ragazzi normodotati e non del Centro di Riabilitazione che si sono esibiti nell’ovale di Villa Borghese, domenica 26 maggio, alle ore ... corrieredellosport

Il pescatore Berto e don Licio polesani a tu per tu con Mike Bongiorno - Il pescatore Berto e don Licio polesani a tu per tu con Mike Bongiorno - Il bassopolesano alla Fiera dei sogni vinse una Jeep da donare a suor Cesarina Il parroco di Frassinelle si impose a Flash e divenne amico di Venditti ... polesine24

Levante For: con 30mila visitatori chiude con grande successo la seconda edizione - Levante For: con 30mila visitatori chiude con grande successo la seconda edizione - BARI - Record di presenze per Levante For che si è chiusa ieri alla Fiera del Levante a Bari. Ben 30 mila sono stati i visitatori della Fiera dedicata agli appassionati di fumetti, games e cosplay, in ... giornaledipuglia