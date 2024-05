Ascolti tv 26 maggio flop Isola dei Famosi | cosa non ha funzionato e chi va sul banco degli imputati

(Di lunedì 27 maggio 2024) Ancora una serata no per l'dei. I datiper la Prima serata di domenica 26non sono ancora disponibili a causa di un'agitazione all'interno della società Nielsen, ma i grafici con le famigerate "curve", quelle che tanto hanno fatto discutere gli spettatori anche ai tempi dei programmi di Barbara D'Urso, sono disponibili. E l'analisi è presto fatta: a vincere la serata di domenica 26è stata Raiuno, mentre Canale 5 riesce ad andare bene soltanto dopo la mezzanotte. Quando, guardacaso, non ci sono altri programmi "forti" in concomitanza. Senza concorrenza, il surviving show condotto da Vladimir Luxuria riesce a raggiungere anche il 24%, ma quando i giochi si fanno difficili non si schioda dal 12,8%. Confermandosi la stagione peggiore di sempre nella storia italiana di questo programma.

