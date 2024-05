(Di lunedì 27 maggio 2024) 27 maggio 2024-Altissima definizione dell’immagine, profili flottanti e cromatismi ipnotici: è questa la “tecnologia3D” che nelle mani dell’artistaha dato vita alla sua“The Alluring Empress, Empress Theodora”, visitabile fino al 28 luglio all’interno della mostra “- Ship of Fools” nel seicentesco Palazzo Dona’ dalle Rose, affacciato .

Arte, Impresa, Digitale: con Federico Solmi e Var Digital Art by Var Group la prima scultura olografica arriva a Venezia - Arte, Impresa, Digitale: con federico Solmi e Var Digital Art by Var Group la prima scultura olografica arriva a Venezia - 27 maggio 2024-Altissima definizione dell’immagine, profili flottanti e cromatismi ipnotici: è questa la “tecnologia olografica 3D” che nelle mani dell’artista federico Solmi ha dato vita alla sua ... adnkronos

A Venezia la prima scultura olografica di Solmi: l’imperatrice bizantina Teodora diventa influencer sulla laguna con Var Digital Art by Var Group - A Venezia la prima scultura olografica di Solmi: l’imperatrice bizantina Teodora diventa influencer sulla laguna con Var Digital Art by Var Group - Arte A Venezia la prima scultura olografica di Solmi: l'imperatrice bizantina Teodora diventa influencer sulla laguna con Var Digital Art by Var Group - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone ... corrierequotidiano