Arriva Sky Stream | lnnovazione di Sky per esperienza TV Immediata e Smart

(Di lunedì 27 maggio 2024) Avere sempre più contenuti a disposizione ci ha dato molta più possibilità di scelta, ma quante volte abbiamo perso tempo cercando un contenuto da vedere? In un mondo in cui il tempo è prezioso,ora Skyrende tutto più semplice e immediato. È infatti l’unico box che integra i contenuti, sia live che on demand, di Sky, dei principali canali in chiaro e app. E dal 3 giugno, scegliere tra i tanti contenuti disponibili sarà facile e veloce.Skyporta sullo schermo di casa l’interfaccia semplice e intuitiva di Sky Glass. Il software Entertainment OS – sviluppato grazie alla tecnologia all’avanguardia di Comcast – è infatti lo stesso delle TV Sky Glass ma è ora disponibile in un box piccolo e maneggevole che trasforma l’televisiva di tutte le TV dotate di una porta HDMI.

Che tempo che fa streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi , 5 maggio 2024 CHE tempo CHE FA streaming TV – Questa sera, domenica 5 maggio 2024 , alle ore 19,30 su Nove va in onda una nuova puntata di Che tempo che fa 2023- 2024 . Il format del programma non cambia (o quasi) rispetto al ... tpi

Criminal Minds: Matthew Gray Gubler tornerà nella stagione 17 - Criminal Minds: Matthew Gray Gubler tornerà nella stagione 17 - Per quest'ultimo continua a essere un'impresa difficile, visti i suoi impegni sul set de La Ruota del tempo all'estero. Per Gubler, problemi di pianificazione non lo hanno reso possibile la volta ... comingsoon

