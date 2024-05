Arrampicata | successo di Placci e Scolaris nella Coppa Italia Lead

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alla Adel Climbing Wall di Campitello di Fassa è andata in scena questo weekend la terza e conclusiva tappa del circuito didi. In qualifica Giovannie Giorgio Tomatis guidano la classifica con 2 top, seguiti da Davide Picco, Andrea Ludovico Chelleris ed Ernesto. Le semifinali riservano alcune sorprese: sale al comando del gruppo Picco con 38+, seguito da Davide Marco Colombo con 36+ e Riccardo Vicentini con 34+. Grande escluso, che perde l’appiglio al movimento 24+ e conclude così la sua gara al 12esimo posto, fuori dalla top 10 dei finalisti. In finale conquista l’oro Tomatis, unico a raggiungere il top, argento per Colombo che raggiunge la presa 44, bronzo per Luca Boldrini con lo stesso numero di prese, così come Luca Bertacco che chiude quarto davanti a Giorgio Bendazzoli.

Arrampicata sportiva, Coppa Italia Lead: a Campitello di Fassa oro per Giorgio Tomatis - arrampicata sportiva, Coppa Italia Lead: a Campitello di Fassa oro per Giorgio Tomatis - In qualifica Giovanni placci (Orobia ASD) e Giorgio Tomatis (buschese del Centro Sportivo Esercito) guidano la classifica con 2 top, seguiti da Davide Picco (El Maneton Schio), Andrea Ludovico ... targatocn

A Campitello di Fassa (TN) si assegna il titolo di circuito Lead - A Campitello di Fassa (TN) si assegna il titolo di circuito Lead - Un weekend ricco di appuntamenti per gli appassionati di arrampicata sportiva. Mentre a Mezzolombardo competono in Coppa Europa i migliori velocisti italiani, a Campitello di Fassa (TN) va in scena il ... expartibus

Coppa Italia Lead 2024: a Campitello di Fassa la tappa decisiva - Coppa Italia Lead 2024: a Campitello di Fassa la tappa decisiva - Un weekend ricco di appuntamenti per gli appassionati di arrampicata sportiva. Mentre a Mezzolombardo competono in Coppa Europa i migliori velocisti italiani, a Campitello di Fassa va in scena il terz ... planetmountain