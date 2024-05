Arnautovic pronto alla riconferma? Un dubbio e una certezza per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 27 maggio 2024) Markosi è reso protagonista di un match di pregevole fattura graziesua doppietta con cuiha pareggiato contro il Verona nell’ultima giornata del campionato di Serie A. L’austriaco non ha intenzione di rinunciare a un secondo anno consecutivo con i nerazzurri. LA PRESTAZIONE – Markoha offerto all’allenatore Simone Inzaghi,dirigenza etifoseria la prestazione cheattendeva con ansia. Graziesua doppietta nel match conclusivo del campionato contro il Verona, cui si è associata una prestazione di ottimo livello dal punto di vista tecnico e dell’impegno profuso in campo, l’austriaco ha dimostrato in maniera ulteriore ciò che è in grado di garantire se al meglio dal punto di vista fisico e mentale.