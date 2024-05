Arnaldi-Muller in tv | data orario canale e diretta streaming Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 27 maggio 2024) Matteosfiderà Alexandreal secondo turno del, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Qualificazione alle Olimpiadi sempre più vicina per il sanremese, che ha debutto nel torneo con una grande vittoria ai danni del beniamino di casa Fils, sconfitto per la terza volta in carriera (su tre precedenti). Sulla strada di Matteo c’è ora un altro avversario francese,, che ha impedito il derby tricolore con Luca Nardi. Il transalpino sta vivendo un gran momento di forma, reduce dagli ottavi di finale a Roma, ma pur potendo contare sul sostegno del pubblico scenderà in campo sfavorito. Tra i due non ci sono precedenti. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo mercoledì 29 maggio, cone ancora da definire.