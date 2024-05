Armi all’Ucraina Vittorio Feltri perde le staffe in televisione | Basta siamo sull’orlo della follia!

(Di lunedì 27 maggio 2024) La guerra in Ucraina resta sempre uno degli argomenti più gettonati del dibattito politico e televisivo. Ma come si dovrebbe comportare l’Italia dopo la pressante richiesta di invio di altreda parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky? Su questo tema sembra avere pochi dubbi. L’attuale direttore editoriale de Il Giornale offre la sua ‘ricetta’ in diretta tv durante l’ultima puntata del talk show di Rete 4, Stasera Italia.Leggi anche:sbotta in diretta: “Me ne vado! Che rottura di…”. Cosa è successo e con chi se l’è presa: il VIDEO Il video dello sfogo di. –spara subito a zero senza peli sulla lingua – Secondo me l’Italia non dovrebbe inviare più nulla.

