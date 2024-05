Arianna Grace - un talento in cerca di continuità

(Di lunedì 27 maggio 2024) Per questo nostro appuntamento con il mondo di NXT voglio parlare della 28enne canadese figlia d’arte. Il suo nome vero è Bianca Carelli, ed è la figlia di Anthony Carelli che tutti noi conosciamo come Santino Marella. Ha un background completo grazie al Judo, la boxe, Jiu Jitsu, Muay Thai, e non solo. Il suo stile sul ring è decisamente tecnico. Il suo inizio di carriera nel pro wrestling è arrivato nel 2018, ma è arrivata alla WWE nel 2022 e soprattutto dall’inizio del 2024 sta prendendo sempre più spazio televisivo sia a Level Up che negli show settimanali del brand. La sua occasione maggiore, al momento della scrittura, è stato un match valevole per l’NXT Women’s Title contro Lyra Valkyria (adesso nel main roster) in un live event tenutosi nel corso del mese di marzo.

