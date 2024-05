Arginone sovraffollato e con pochi agenti No al nuovo padiglione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) Un appello contro il sovraffollamento del carcere. Il Pd ferrarese, con il parlamentare Alessandro Zan e il candidato sindaco del centrosinistra Fabio Anselmo, si è ritrovato sabato mattina davanti all’per porre l’attenzione sulla situazione attuale. I numeri parlano di 407 persone detenute su 244 di capienza massima, mentre. Il personale risulta invece sottodimensionato. In totale per tutti i ruoli è di 152 unità su 212 previste, mentre nel ruolo-assistenti risultano 111 su 150 previsti. Si tratta di dati confermati dai sindacati e dall’amministrazione del penitenziario ferrarese. Nel merito gli esponenti dem, tra cui Davide Nanni, Mauro Vignolo, Anna Chiappini, Ilaria Baraldi, hanno ricordato il problema di sovraffollamento del carcere si aggiunge al sottodimensionamento del personale di polizia e dei servizi educativi, con conseguenze gravi sia in termini di gestione della sicurezza ordinaria che a fronte di eventi eccezionali.