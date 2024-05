Argentina Paredes | Dybala niente nazionale? Paulo è forte si riprenderà

(Di lunedì 27 maggio 2024) Leandro, centrocampista della Roma, ha commentato al suo arrivo a Buenos Aires l’esclusione del compagno di squadra, dallacampione del mondo in vista della Coppa America: “? l’ho visto triste, com’e’ normale per qualsiasi giocatore che rimane escluso da una lista cosi importante. Non e’ stata la miglior notizia per lui, ma iolo conosco e so che è abbastanzae si”. Il torneo continentale, che prenderà il via a giugno negli Stati Uniti, vedrà l’assenza del n. 21 romanista dalla lista del ct Lionel Scaloni, la quale ha destato sorpresa anche intenendo conto il buon rendimento dell’attaccante negli ultimi mesi al netto dei leggeri problemi fisici delle ultime settimane: “Chiaramente che non ci siaè un colpo duro perché siamo amici e perché gli voglio bene.

Michel Oz torna in mostra all’Ambasciata Argentina di Roma con “Paredes” , dal 24 aprile al 30 giugno . Un ritorno importante per l’artista che trasforma in opere la realtà urbana intervenendo sulla superficie delle sue creazioni come in uno spazio in cui l’inventiva tende ad assumere significati ... romadailynews

Paredes: "Dybala È triste, ma si riprenderà" - paredes: "Dybala È triste, ma si riprenderà" - A poche settimane dal via della Coppa America, in programma nel mese di giugno negli Stati Uniti, Leandro paredes ha commentato la mancata convocazione di Paulo Dybala, lasciato a casa dal ct ... corrieredellosport

Horarios de los amistosos de la selección argentina: cuándo juega vs. Ecuador y Guatemala - Horarios de los amistosos de la selección argentina: cuándo juega vs. Ecuador y Guatemala - El primero de los juegos extraoficiales será el domingo 9 de junio desde las 19 (hora argentina) vs. la Tri en el estadio Soldier Field de Chicago. Cinco días después, el viernes 14, enfrentará al ... lanacion.ar

Paredes, Dybala niente nazionale Paulo e' forte,si riprendera' - paredes, Dybala niente nazionale Paulo e' forte,si riprendera' - "Dybala l'ho visto triste, com'e' normale per qualsiasi giocatore che rimane escluso da una lista cosi importante. Non e' stata la miglior notizia per lui, ma io Paulo lo conosco e so che è abbastanz ... ansa