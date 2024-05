Arezzo - per Caserta siamo ai dettagli Cutolo pronto a chiudere la trattativa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024) di Andrea Lorentini Quella che si apre oggi è la settimana nella quale è attesa la fumata bianca per il nuovo allenatore dell’. Nelloè intenzionato ala partita relativa alla panchina entro la fine del mese così poi da poter iniziare il mercato di concerto con il nuovo tecnico. Il nome in cima alla lista è quello di Fabio. Nel fine settimana laha subito un’accelerazione anche se ancora ci sono un pò dida sistemare. Un suo eventuale arrivo significherebbe alzare l’asticella degli obiettivi in maniera sensibile.è un profilo di primo piano per la serie C che ha vinto due volte con Juve Stabia e Perugia oltre ad aver allenato in B con Benevento e Cosenza. Per prenderlo servirà uno sforzo economico importante, ma evidentemente Manzo ha dato via libera ain tal senso.