Arezzo - il Calcit a segno con le sarte di 80 anni

(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 - Faliera si affaccia orgogliosa su un mare di lana. Piazza Grande non solo perde, per ora, la colonna infame (incartata per il restauro e in via di sostituzione) e la scalinata di Fraternita (grandi gradini crescono) ma si ritrova per un giorno orfana anche del mattonato. C’è, ma rivestito da un doppio strato: un cellophane protettivo stile pacchetti della lavanderia e due dita di lana. Coperte di lana, intessute con eroica caparbietà per duee diventate per la seconda volta le regine della piazza. Faliera Albiani sta alla Casa Pia ed è una delleprodigiose che in questi duenon hanno mai smesso di sferruzzare. E il personale della Casa Pia, guidato dalla presidente Deborah Testi, la accompagnano ad ammirare il suo lavoro.