Arezzo | arrestato per resistenza lesioni e danneggiamento aggravato Quattro agenti feriti

(Di lunedì 27 maggio 2024) La Polizia di Stato dihaun individuo durante un controllo di routine nel fine settimana, resosi responsabile dia Pubblico Ufficiale e. Nella notte di sabato 26 maggio, intorno alle 4:30, la squadra Volanti, transitando nei pressi della Stazione F.S., ha notato un tassista in difficoltà, coinvolto in una discussione con un gruppo di ragazzi che cercavano di salire sul suo veicolo. All’arrivo degli, la maggior parte del gruppo si è dileguata, mentre un individuo ha oppostoalle procedure di identificazione, scagliandosi violentemente contro i poliziotti. L’uomo è stato condotto con difficoltà nell’auto di servizio, dove ha continuato a dare in escandescenze, colpendo il finestrino con calci e testate.

Un uomo di 37 anni, cittadino pakistano , è stato arrestato con l'accusa di "violenza sessuale aggravata" per aver molestato dei bambini fuori da un istituto scolastico ad Arezzo . Gli eventi risalgono al 9 febbraio scorso. Secondo gli investigatori, il 37enne ha preso di mira un bambino di 10 anni, ... tg24.sky

I fatti sono avvenuti ad Arezzo , dove un uomo è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale aggravata ed è stato trasferito in carcere. Già in passato sarebbe stato accusato di un episodio simile in un'altra città.Continua a leggere fanpage

In casa nascondeva 120 bustine di plastica trasparente solitamente utilizzate per il confezionamento dello stupefacente e un taglierino per la suddivisione della droga L'articolo Arezzo : sorpreso con più di 50 dosi di hashish. Arrestato 60enne a Foiano della Chiana proviene da Firenze Post. firenzepost

Arezzo, la curarono con degli antidolorifici, ma aveva una blocco intestinale e morì a 48 anni: Asl risarcisce la famiglia con 1,5 milioni di euro - arezzo, la curarono con degli antidolorifici, ma aveva una blocco intestinale e morì a 48 anni: Asl risarcisce la famiglia con 1,5 milioni di euro - La sentenza: «La donna poteva essere salvata se i medici avessero agito tempestivamente e in modo corretto, specialmente in relazione al fatto che gli antidolorifici non stavano avendo alcun effetto» ... corrierefiorentino.corriere

Arezzo, rissa e coltellate in piazza Sant'Agostino: ferito un 34enne - arezzo, rissa e coltellate in piazza Sant'Agostino: ferito un 34enne - Intervento della centrale operativa del 118, ieri sera alle 23:44 ad arezzo in piazza Sant'Agostino, a seguito di un’aggressione con ferita da taglio. Sul posto ... www3.saturnonotizie

Due persone arrestate dalla polizia di Arezzo - Due persone arrestate dalla polizia di arezzo - Nell’ambito di servizi specifici volti al rintraccio di soggetti destinatari di misure restrittive della libertà personale, gli uomini della Squadra Mobile dell ... www3.saturnonotizie