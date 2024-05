Aree agricole Roma – Alleanza Verdi-Sinistra | Non aggiudicato il lotto Valle Aniene per nuovo bando riavviare il confronto con la cittadinanza

(Di lunedì 27 maggio 2024) “La non aggiudicazione delnell’ambito dell’iter per l’assegnazione delle terrediCapitale deve essere l’occasione persin da ora un dialogo tra l’Amministrazione e le realtà sociali di quel quartiere. Sono certo che l’assessora Sabrina Alfonsi, il Municipio e tutti i rappresentanti locali sapranno promuovere momenti dicon il territorio con l’obiettivo di emanare unche tenga conto dell’effettivo utilizzo di quelleche molti cittadini giudicavano incompatibile con un uso agricolo rispetto all’utilizzo che si era consolidato negli anni. Pur condividendo l’idea di rilanciare lo sviluppo dell’agrono puntando sul lavoro dei giovani imprenditori agricoli, ritengo che nel caso delladell’sia imprescindibile una fase di condivisione con laper giungere a delle scelte realmente in grado di valorizzazione il potenziale di quei terreni”.

