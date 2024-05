(Di lunedì 27 maggio 2024), 27 maggio 2024 – In tutti i plessi scolastici didove vengono serviti i pasti aidelle scuole elementari i genitori da tre mesi lamentano il disservizio in quanto le pietanze non sarebbero cucinate come dovrebbero: spesso il primo piatto di pasta a burro e parmigiano ha un sapore acidulo oltre che è scotta. Il formaggio grattugiato arriva spesso con dei puntini neri, i secondi tutta una poltiglia. Inon mangiano Spesso inon riescono a mangiare quello che gli viene servito, saltano il pasto rimanendo a digiuno finché non tornano a casa il pomeriggio. Le famiglie ritengono, però, che il pane si ottimo, e questo da valenza alle lamentele dei genitori: il pane è buono ma il pranzo caldo no. Viene comunque segnalata l’eccellenza dei prodotti come affettati e formaggi preconfezionati.

Ardea, alla mensa della scuola i bambini fanno… lo sciopero della fame - ardea, alla mensa della scuola i bambini fanno… lo sciopero della fame - Da tre mesi i genitori si lamentano della qualità del cibo servito e i bambini si rifiutano di mangiare ... ilfaroonline

“A scuola in bici”, la Polizia locale di Ardea insegna l’educazione stradale - “A scuola in bici”, la Polizia locale di ardea insegna l’educazione stradale - Un successo l’iniziativa organizzata dalla Polizia locale di ardea per i bambini delle scuole locali: “A scuola in bici”. Gli incontri ripartiranno dal prossimo mese di settembre. Durante la mattinata ... ilclandestinogiornalealiasera

Ad Ardea si va “A scuola in bici”: l’iniziativa della Polizia locale per i più piccoli - Ad ardea si va “A scuola in bici”: l’iniziativa della Polizia locale per i più piccoli - I bimbi si sono tanto divertiti, sembrava qualcosa che desideravano tantissimo, poiché purtroppo ad ardea non esiste un parco ciclabile dove possono tutti insieme pedalare. Con entusiasmo i bambini ... ilfaroonline