Arancia Meccanica per un clochard | 6 minorenni riprendono il violento pestaggio per divertimento

(Di lunedì 27 maggio 2024) Una storia che fa gelare le vene nei polsi perché alla base c’è una violenza cieca e gratuita commessa da, poco più che bambini, ai danni di una persona indifesa, undi origine rumena che dormiva nei locali abbandonati di un centro di formazione professionale e che la vita già ha messo a dura prova. Ilgratuito ripreso col cellulare Il drammatico episodio si è verificato a San Costantino Calabro, a Vibo Valentia, per mano di 6tutti già individuati e denunciati alla procura della Repubblica per idi Catanzaro con l’accusa di maltrattamenti, percosse e lesioni, con l’aggravante dei futili motivi. I ragazzini lo hanno aggredito con calci, pugni e schiaffi mentre dormiva e, per di più, hanno ripreso le loro “imprese” con dei cellulari.

