Araimo su Amadeus | Farà anche due prime time per sedici serate

(Di lunedì 27 maggio 2024) Alessandro(US WBD) L’obiettivo di Alessandro, Amministratore Delegato di Warner Bros. Discovery, non è creare la tv del terzo polo: “Il nostro progetto non è questo”, ha dichiarato. Eppure, con il sorprendente ingaggio di– che va ad aggiungersi al colpaccio dell’anno scorso con Fabio Fazio – si punta in alto. Nove si affaccia alla prossima stagione con grandi aspettative e quello del cinque volte conduttore e direttore artistico di Sanremo è un invesnto importante… “Da 100 milioni di euro su quattro anni, ma lui lavora tantissimo, fa 200-230 programmi (puntate, ndDM) tra i pacchi, Soliti Ignoti… Da noidueperda due ore e mezzo ciascuno. Stiamo valutando ogni tipo di opzione” ha dichiaratoal Festival di Dogliani.

