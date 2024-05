Anziano cade nel canale Ritrovato a notte fonda

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 27 maggio 2024) È statodai carabinieri, nel cuore delladi ieri, undi 96 anni di Medelana che nel tardo pomeriggio di sabato si era allontanato da casa e non aveva fatto ritorno, causando forte preoccupazione nei famigliari. Sono stati proprio questi ultimi, nella serata di sabato, a segnalare ai militari la scomparsa dell’uomo. Come riferito agli uomini dell’Arma, il pensionato era abituato a fare una passeggiata nei dintorni della propria abitazione nelle ore pomeridiane: ma, in quell’occasione, non aveva fatto rientro, allarmando i propri cari. Un grido di aiuto che è stato subito raccolto dai carabinieri, che hanno immediatamente attivato la macchina dei soccorsi e delle ricerche: in zona sono state convogliate tutte le pattuglie impegnate nel servizio serale di controllo del territorio, rinforzate poi da quelle previste per il pattugliamento notturno.