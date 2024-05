Antonio Tajani ministro degli Esteri: «Le nostre armi in Ucraina per la difesa» - antonio tajani ministro degli Esteri: «Le nostre armi in Ucraina per la difesa» - «Abbiamo preso un impegno: lo manterremo e controlliamo che le armi siano usate solo in difesa sul territorio ucraino», ribadisce l'azzurro antonio tajani, ministro degli Esteri e vicepremier. Mentre ... ilmattino

Tajani, "sì allo Stato palestinese ma non può guidarlo Hamas" - tajani, "sì allo Stato palestinese ma non può guidarlo Hamas" - Lo ha detto il ministro degli Esteri antonio tajani, ricordando che però l'Italia "è contraria" all'operazione militare a Rafah. "Vogliamo che Putin davanti ad uno stallo si sieda intorno al tavolo. ansa

Attacco a Rafah, Tajani: "Hamas sta attirando Israele in una trappola mediatica, ma pagherà il popolo palestinese" - Attacco a Rafah, tajani: "Hamas sta attirando Israele in una trappola mediatica, ma pagherà il popolo palestinese" - tajani: «Hamas sta usando Rafah per creare ulteriori problemi, cioè cerca di attirare Israele in una sorta di trappola mediatica. Ma a pagare il prezzo di tutto ciò sarà il popolo palestinese». globalist