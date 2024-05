Antonio Conte e il possibile staff al Napoli | il fratello Gianluca nel team - Stellini come vice

(Di lunedì 27 maggio 2024) Dopo la fine di una stagione a dir poco disastrosa, ecco che potrebbe cambiare tutto acon l’arrivo die un nutrito. Ilè sull’orlo di una svolta epocale nel suotecnico, con l’atteso arrivo diallenatore. Mentre le trattative per il contratto proseguono, emergono nuovi interessanti dettagli anche su quello che potrebbe essere il nuovotecnico interamente azzurro che curerà la squadra partenopea per la prossima stagione. L’arrivo dialè stato ampiamente discusso nelle ultime settimane, ma ora sembra che i dettagli stiano finalmente prendendo forma. Secondo fonti vicine alla trattativa, se il contratto verrà finalizzato, ildi, si unirà allotecnicomatch analyst.

Antonio Conte e il Napoli si sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli dell’accordo Antonio Conte e il Napoli si sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli del l’accordo. Per Conte è previsto un ingaggio da 7 milioni ... calcionews24

Il Napoli è pronto ad attuare una rivoluzione per il gruppo squadra. Le ultime sulle possibili richieste di Antonio Conte . La stagione del Napoli è stata molto deludente. Nell’ultimo match contro il Lecce, la squadra non è riuscita ad ottenere la vittoria facendo scatenare l’ira dei tifosi ... spazionapoli

REPUBBLICA - Napoli, Conte non vede l'ora di iniziare, ADL ha chiesto la conferma di Sinatti - REPUBBLICA - napoli, conte non vede l'ora di iniziare, ADL ha chiesto la conferma di Sinatti - La Repubblica ha rivelato le ultime novità relative all'ormai imminente arrivo di Antonio conte sulla panchina del napoli: "conte non sta più nella pelle e ha già allertato il suo staff, di cui dovreb ... napolimagazine

Conte Napoli, è fatta: c’è l’accordo. Attesa annuncio a giorni - conte napoli, è fatta: c’è l’accordo. Attesa annuncio a giorni - Antonio conte e il napoli si sono detti sì a vicenda: l’allenatore è pronto a ripartire in Serie A. I dettagli dell’accordo. Per conte è previsto un ingaggio da 7 milioni netti a stagione, più il ... calcionews24

Repubblica - Conte non sta più nella pelle: chiederà la conferma di Sinatti - Repubblica - conte non sta più nella pelle: chiederà la conferma di Sinatti - Ultime sull'arrivo di conte al napoli. Ormai ci siamo. Ne parla anche il quotidiano Repubblica oggi in edicola: "conte non sta più nella pelle e ha già allertato il suo staff, di cui dovrebbero fare ... tuttonapoli