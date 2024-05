Antonino Spinalbese esce allo scoperto con la sua nuova fidanzata che fa di cognome Rodriguez – FOTO

Personaggi Tv. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez , Antonino Spinalbese ritrova l’amore e lo rende “ufficiale” pubblicando una foto di lei sui suoi social. Ecco chi è la sua nuova fidanzata e l’assurda coincidenza su come si sono incontrati. Leggi anche: “C’è dolore”, Rebecca Staffelli e ... tvzap

dopo Belen , arriva nella vita di Antonino Spinalbese un’altra Rodriguez : chi è la nuova fidanzata del parrucchiere spezzino? Ufficialmente archiviata la storia d’amore con la showgirl argentina, oggi Antonino ha occhi solo per la sua nuova fidanzata che – ironia della sorte – ha lo stesso cognome ... donnapop

Antonino Spinalbese, padre della figlia di Belen, pubblica la prima foto con la nuova fidanzata, che si chiama... Rodriguez! - Antonino spinalbese, padre della figlia di Belen, pubblica la prima foto con la nuova fidanzata, che si chiama... Rodriguez! - Antonino spinalbese, padre della figlia di Belen, pubblica la prima foto con la nuova fidanzata, che si chiama... Rodriguez! gossip

Cecilia Rodriguez x Shein, i capi della nuova capsule collection per l’estate 2024 - Cecilia Rodriguez x Shein, i capi della nuova capsule collection per l’estate 2024 - La nuova capsule collection per l’estate 2024 Cecilia Rodriguez ... Belen sarà la damigella d’onore e Santiago De Martino porterà le fedi insieme alla sorellina Luna Marì spinalbese. I testimoni di ... velvetstyle

“Addio al nubilato di Cecilia Rodriguez: una festa scintillante a Marbella prima del matrimonio con Ignazio Moser - “Addio al nubilato di Cecilia Rodriguez: una festa scintillante a Marbella prima del matrimonio con Ignazio Moser - Cecilia Rodriguez e le sue amiche si sono lasciate andare al divertimento più sfrenato durante l’addio al nubilato a Marbella. La meta scelta per festeggiare l’imminente matrimonio è stata l’ ... occhioche