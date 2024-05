Antella in finale e trova il derby col Grassina Tacconi - gol d’autore Real Cerretese va ko

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 27 maggio 2024): Vadi, Cipriani, Manetti Sacha, Merciai, Rossi, Biondi, Picchi (89’ Lanotte),(82’ Grattarola), Santucci, Maresca (84’ Mignani), Manetti Samuele (54’ Castiglione). All. Morandi.: Battini, Nieri (70’ Pagliai), Pisano (65’ Masoni), Fioravanti, Michelotti, Lamberti, Fedi (87’ Lelli), Cerboni (65’ Meucci), Melani, Bouhafa, Menconi. All. Petroni. Arbitro: Norci di Arezzo. Rete: 57’. AGLIANA – L’si aggiudica la semiplay-off di Promozione grazie ad un gol dial 12’ della ripresa. La gara è stata ricca di emozioni. Equilibrato il primo tempo con tre occasioni per parte. Dopo il vantaggio dell’laha reagito con veemenza ma ha fallito quattro nitide palle-gol.