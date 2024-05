Annalisa tutti i singoli dell’ultimo album sono certificati Platino

Dopo la strage di Mosca, in cui hanno perso la vita oltre 130 persone, è allerta in tutta Europa. Si è tenuta oggi infatti al Viminale la riunione del comitato nazionale ordine e sicurezza pubblica, presieduto dal ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, convocato per delineare un'analisi della ... affaritaliani

Gigi D'Alessio, tanti ospiti sul palco del Plebiscito a Napoli - Gigi D'Alessio, tanti ospiti sul palco del Plebiscito a Napoli - Sono tredici gli ospiti confermati nei primi due degli otto concerti i Gigi D'Alessio a piazza del Plebiscito. (ANSA) ... ansa

Taxi, nuovo sciopero nazionale indetto dai sindacati: “Serve un quadro chiaro a tutti per contrastare l’abusivismo” - Taxi, nuovo sciopero nazionale indetto dai sindacati: “Serve un quadro chiaro a tutti per contrastare l’abusivismo” - I sindacati dei tassisti hanno indetto un nuovo sciopero “di 48 ore, per le giornate del prossimo 5 e 6 giugno “, a ridosso delle elezioni europee. Si tratta del secondo stop su scala nazionale, dopo ... ilfattoquotidiano

Annalisa starebbe per lanciare una hit estiva in duetto con Tananai - annalisa starebbe per lanciare una hit estiva in duetto con Tananai - Stando a quanto si mormora, annalisa starebbe per lanciare la sua hit estiva che dovrebbe essere in duetto con Tananai ... novella2000